Adolescente de 17 anos é executado a tiros dentro de casa em Sarandi

Vítima estava no quarto com a namorada quando criminoso invadiu o imóvel

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros na frente da namorada, de 15 anos, no fim da noite deste domingo (12), no Parque Residencial Bom Pastor, em Sarandi. O jovem foi atingido por três disparos, sendo dois na cabeça e um no peito, dentro do quarto da residência da namorada.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas apenas constataram o óbito no local.

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O crime aconteceu na Rua Jesus Eucarístico, pouco após o casal retornar de uma festa. De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram ao endereço em uma motocicleta, e o passageiro desembarcou para chamar pela vítima. Como não obteve resposta, o homem invadiu o imóvel.

O adolescente ainda tentou se esconder atrás da porta do quarto, mas foi localizado e baleado pelo criminoso, que fugiu na garupa da moto com o comparsa.

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A jovem gritou por socorro e ligou para a mãe, que estava nas proximidades e acionou a polícia e os familiares da vítima.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, e a Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar a rota de fuga e a identidade dos autores.

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A principal linha de investigação aponta para uma possível vingança. Familiares relataram que a vítima havia se envolvido, há cerca de três meses, em uma briga escolar com o ex-namorado da atual companheira.

Na ocasião, o rapaz agredido ficou gravemente ferido e precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O caso tinha uma audiência judicial marcada para a próxima quinta-feira (16), e a relação entre os dois episódios será apurada pela Delegacia de Polícia Civil de Sarandi.