Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros em Maringá; entenda

Na noite desta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, um adolescente foi assassinado com diversos tiros, por volta das 22h30. O crime aconteceu na Avenida Sophia Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte de Maringá.

O rapaz de 17 anos, identificado como Guilherme Roberto Moreira, estava caminhado na calçada quando foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados e atiraram contra o menor de idade, cerca de 7 disparos, de acordo com testemunhas que estavam no local. Após o ato, os atiradores fugiram em um veículo de cor escura, tomando rumo ignorado.

A unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fica situado a poucos metros do local do homicídio, com isso, a equipe chegou rapidamente para os primeiros atendimentos, juntamente com os socorristas do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Civil e Policiais Militares, porém o rapaz já estava em óbito.

O local foi isolado para o trabalho pericial do Instituto de Criminalística, que recolheu as 7 cápsulas de pistola 9mm. Recolheram o corpo do adolescente e encaminharam ao Instituto Médico Legal da cidade onde aconteceu o crime.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maringá.



