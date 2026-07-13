Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros dentro da casa da namorada em Sarandi

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (13) dentro da casa da namorada, localizada em Sarandi, no Norte do Paraná. A vítima foi surpreendida por um atirador que invadiu o imóvel, tentou se esconder, mas acabou atingida por três disparos. Os autores do crime fugiram logo em seguida e estão sendo procurados pelas autoridades de segurança.

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A dinâmica do homicídio foi registrada por câmeras de monitoramento da rua, que mostram dois homens chegando ao endereço em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa, vestindo roupas escuras e usando capacete para dificultar a identificação, desceu do veículo e entrou no imóvel, que estava totalmente destrancado. De acordo com os relatos repassados à Polícia Militar, a vítima e a namorada, de 15 anos, haviam retornado de uma festa e estavam no quarto quando o criminoso entrou chamando a vítima pelo nome. O adolescente ainda tentou se proteger atrás de uma porta antes de ser executado. O caso mobilizou inicialmente equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

As investigações agora estão sob a responsabilidade da Polícia Civil do Paraná. O delegado José Pacheco, que conduz o inquérito, informou que testemunhas começaram a ser ouvidas e que, neste primeiro momento, nenhuma hipótese sobre a motivação do assassinato é descartada. Para agilizar a elucidação do crime e a prisão da dupla, a polícia solicita o apoio da população. Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas de forma totalmente anônima e sigilosa por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.





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