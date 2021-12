Da Redação

Adolescente de 16 anos morre em acidente com moto na PR-340

Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer um acidente na tarde deste domingo (16), na PR-340, em Itaguajé, região noroeste do Paraná. Ela ocupava a garupa de uma motocicleta, que atingiu violentamente a cerca de uma propriedade rural às margens da rodovia.

O piloto da moto, de 20 anos, fraturou uma das pernas. A vítima fatal, que estava na garupa, sofreu uma lesão no pescoço e morreu no local. Socorristas do Samu e o Aeromédico foram até o local, mas ela já se encontrava sem vida.

Sem risco de morte, o motociclista foi encaminhado pelas equipes de resgate, até o Hospital Santa Clara de Colorado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e registrou um boletim de acidente.

Com informações do Corujão Notícias.