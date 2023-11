Adolescente de 16 anos morre após ser atropelado por ônibus no PR

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (29) em Curitiba (PR). Um adolescente de 16 anos morreu, por volta das 11h, ao ser atropelado por um ônibus na rua Deputado Pinheiro Júnior, no bairro Umbará.

A vítima ocupava uma bicicleta quando foi atingida pelo transporte coletivo. Inclusive, a bike parou embaixo do veículo após o atropelamento.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) estiveram no local. Os socorristas precisaram realizar manobras de reanimação no jovem, pois ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Apesar dos esforços, as equipes não obtiveram êxito.

A reportagem da Banda B conversou com a socorrista Amandah, do Corpo de Bombeiros, que revelou que o adolescente sofreu diversas fraturas.

"Nós chegamos super rápido ao local do acidente. A vítima estava inconsciente e era atendida por uma oficial da PM, que estava no local. Porém, a colocamos rapidamente para dentro da ambulância. Começamos os procedimentos de socorro, até que a vítima teve uma parada [cardíaca]. Ficamos 10 minutos na reanimação e, infelizmente, as lesões eram incompatíveis com a vida", disse.



A empresa responsável pelo ônibus, a Urbanização de Curitiba (Urbs), se manifestou sobre o acidente através de uma nota. Para conferir, acesse à Banda B, parceira do TnOnline.

