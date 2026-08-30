Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Adolescente de 16 anos morre após caminhonete capotar e ser atingida por caminhão na BR-376

João Gabriel Fracarolli era passageiro do veículo conduzido por outro jovem da mesma idade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente de 16 anos morre após caminhonete capotar e ser atingida por caminhão na BR-376
Autor Acidente foi registrado no sábado durante a madrugada - Foto: Arquivo pessoal - Defesa Civil

O adolescente João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, morreu e outro jovem da mesma idade ficou gravemente ferido em um acidente na madrugada de sábado (29), na BR-376, em Nova Esperança, no norte do Paraná. Os dois, que moravam em Alto Paraná, estavam em uma caminhonete conduzida pelo sobrevivente. O veículo saiu da pista, capotou e, logo em seguida, foi atingido por um caminhão.

-LEIA MAIS: Mega-Sena acumula em R$ 36 milhões, mas duas apostas do Paraná faturam a quina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os adolescentes voltavam para casa quando ocorreu o capotamento, que deixou a caminhonete imobilizada sobre a pista de rolamento. Momentos depois, um caminhão que trafegava no mesmo sentido não conseguiu desviar e colidiu contra o veículo onde as vítimas ainda estavam. Antes da batida principal, o veículo de carga chegou a atingir de raspão um carro de passeio que havia parado no trecho para tentar sinalizar o primeiro acidente. Apesar do susto, nenhum ocupante do automóvel se feriu. O motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, também saiu ileso.

O adolescente que dirigia a caminhonete foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá. Até a última atualização desta reportagem, não havia novos detalhes sobre a evolução do seu quadro clínico. Já João Gabriel ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente. O corpo do jovem foi encaminhado para sepultamento às 16h deste domingo (30), no Cemitério Municipal de Nova Esperança.

As autoridades confirmaram que não foram encontrados vestígios ou indícios de consumo de bebida alcoólica por parte dos envolvidos na ocorrência. Equipes da Polícia Científica compareceram ao trecho da rodovia para realizar a perícia preliminar, e as circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do g1

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito BR 376 jovens notícias Paraná Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV