Adolescente de 16 anos morre após caminhonete capotar e ser atingida por caminhão na BR-376

O adolescente João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, morreu e outro jovem da mesma idade ficou gravemente ferido em um acidente na madrugada de sábado (29), na BR-376, em Nova Esperança, no norte do Paraná. Os dois, que moravam em Alto Paraná, estavam em uma caminhonete conduzida pelo sobrevivente. O veículo saiu da pista, capotou e, logo em seguida, foi atingido por um caminhão.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os adolescentes voltavam para casa quando ocorreu o capotamento, que deixou a caminhonete imobilizada sobre a pista de rolamento. Momentos depois, um caminhão que trafegava no mesmo sentido não conseguiu desviar e colidiu contra o veículo onde as vítimas ainda estavam. Antes da batida principal, o veículo de carga chegou a atingir de raspão um carro de passeio que havia parado no trecho para tentar sinalizar o primeiro acidente. Apesar do susto, nenhum ocupante do automóvel se feriu. O motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, também saiu ileso.

O adolescente que dirigia a caminhonete foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá. Até a última atualização desta reportagem, não havia novos detalhes sobre a evolução do seu quadro clínico. Já João Gabriel ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente. O corpo do jovem foi encaminhado para sepultamento às 16h deste domingo (30), no Cemitério Municipal de Nova Esperança.

As autoridades confirmaram que não foram encontrados vestígios ou indícios de consumo de bebida alcoólica por parte dos envolvidos na ocorrência. Equipes da Polícia Científica compareceram ao trecho da rodovia para realizar a perícia preliminar, e as circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação.

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Com informações do g1