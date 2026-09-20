Adolescente de 16 anos morre ao despencar de barranco com moto furtada durante fuga da PM na BR-369

Vítima bateu a cabeça contra rochas após sair da pista em alta velocidade; socorristas tentaram reanimação, mas o piloto faleceu na ambulância

Um adolescente morreu na madrugada deste domingo (20) após perder o controle da motocicleta que pilotava e cair em um barranco na BR-369, no trecho que liga os municípios de Ibiporã e Jataizinho. O acidente ocorreu enquanto o jovem, que conduzia um veículo com alerta de furto, tentava fugir em alta velocidade de uma abordagem da Polícia Militar iniciada na área central da cidade.

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Durante a perseguição pela rodovia federal, o condutor saiu da pista e despencou às margens do asfalto, sofrendo um forte impacto na cabeça contra rochas presentes no local. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas rapidamente para o resgate. Apesar das tentativas de socorro, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito ainda no interior da ambulância.

A motocicleta era ocupada também por outro adolescente, que viajava na garupa. Ele não sofreu ferimentos na queda e acabou apreendido em flagrante pelos policiais militares no local. A força da colisão foi tamanha que o veículo parou a cerca de 20 metros do leito da rodovia, exigindo o acionamento de um caminhão-guincho para realizar a remoção em meio à área de difícil acesso.

Após o isolamento do trecho, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e peritos da Polícia Científica realizaram os levantamentos técnicos sobre a dinâmica do acidente. O garupa apreendido e a ocorrência foram encaminhados à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações do caso.