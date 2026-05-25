Adolescente de 15 anos matou o pai por causa de vício em drogas, diz Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante após matar o próprio pai, de 33 anos, com um golpe de faca no bairro Santa Felicidade, em Cascavel (PR). O crime ocorreu após uma discussão motivada pelo vício do jovem em drogas, iniciada quando a vítima tentou impedir que o filho saísse de casa levando pertences da família com o objetivo de vendê-los ou trocá-los por entorpecentes.

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Ao chegarem ao endereço, as equipes da Polícia Militar e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) encontraram o homem caído nos fundos da residência, apresentando um ferimento profundo no abdômen. Devido à gravidade da lesão, os socorristas apenas puderam constatar o óbito no local. A poucos metros da casa, na calçada, o adolescente já estava detido por parentes. Eles intervieram ao ouvir os gritos de socorro da vítima e impediram a fuga do menor até a chegada das viaturas policiais.

A cena do crime foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e a arma utilizada, uma faca de cozinha com cerca de 15 centímetros de lâmina, foi apreendida. Na Delegacia de Polícia Civil, os depoimentos confirmaram que o caso está ligado ao histórico severo de dependência de cocaína do adolescente, que estaria sob efeito de drogas desde a tarde do ocorrido. Durante o interrogatório formal, o jovem confessou a autoria do ato, justificando que a agressão foi fruto de uma explosão de raiva por ter sido barrado, somada a ressentimentos familiares antigos. Ao final da oitiva, no entanto, ele afirmou estar arrependido.

Segundo informações da CGN, a Polícia Civil autuou o menor em flagrante e o delegado responsável representou judicialmente por sua internação provisória, dada a materialidade e a gravidade do episódio. O adolescente foi imediatamente transferido para o Centro de Socioeducação (Cense), onde permanece à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário para a audiência de apresentação. A Delegacia de Homicídios de Cascavel dará continuidade às investigações do caso.