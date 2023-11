Adolescente de 15 anos mata o próprio pai para defender a mãe no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um adolescente de 15 anos é suspeito de assassinar o próprio pai, identificado como Valmir Ferreira da Silva Santos de 33 anos, na madrugada desta segunda-feira (20) em uma tentativa de defender a mãe. O caso foi registrado na residência da família, localizada na Rua Ângelo Perine, no bairro Parque São Pedro, em Sarandi, no noroeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), relatos iniciais apontam que Valmir teria chegado em casa armado com um facão e começou a atacar a ex-esposa. Ao perceber que o atual namorado da mulher, um homem de 23 anos, estava no imóvel, Valmir também teria usado a arma branca para agredi-lo. O jovem conseguiu fugir e buscar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda na residência, Valmir teria tentado novamente agredir a ex-esposa. Nesse momento, o filho do casal, um adolescente de 15 anos, interveio em defesa da mãe e acabou ferindo o próprio pai. Quando os policiais militares chegaram no local, Valmir foi encontrado já sem vida. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e confirmaram o óbito.

O adolescente, a mãe dele e o atual namorado dela foram encaminhados ao Plantão da Delegacia da Polícia Civil de Maringá para prestarem esclarecimentos. O corpo de Valmir foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para procedimentos de autópsia.

*Com informações do Plantão Maringá.

