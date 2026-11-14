Adolescente de 14 anos que estava em moto com três pessoas morre após acidente na BR-376

Morreu no Hospital Universitário (HU) de Maringá a adolescente de 14 anos que ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo a motocicleta em que estava com mais duas pessoas e um carro, na BR-376, em Presidente Castelo Branco (PR). A vítima, identificada como Debora Bueno, não resistiu após sofrer uma segunda parada cardiorrespiratória na unidade de saúde, neste sábado (14).



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A jovem havia sido reanimada por socorristas ainda no asfalto, logo após a colisão. Durante o transporte aeromédico, ela passou por procedimentos de emergência, incluindo transfusão de sangue, mas acabou falecendo ao dar entrada no hospital. O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência e liberou as primeiras informações sobre o caso.

O acidente foi registrado por volta das 6h30, no quilômetro 142,9 da rodovia, no sentido a Nova Esperança. De acordo com a PRF, a adolescente viajava em uma Honda CG 160 junto com o piloto de 29 anos e outro passageiro de 25 anos. O trio saía de uma festa realizada às margens da rodovia e, ao tentar acessar a pista, foi atingido transversalmente por um veículo. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro e até o momento não foi identificado pelas autoridades.

O resgate das vítimas exigiu uma complexa e rápida força-tarefa, que resultou na interdição total da via durante o período da manhã. A operação mobilizou profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes de socorro da concessionária responsável pelo trecho e o suporte de um helicóptero aeromédico.

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Os outros dois ocupantes da moto também sofreram ferimentos considerados graves durante o impacto. Após serem estabilizados no local, os dois homens foram encaminhados para a Santa Casa e para o Hospital Santa Rita, na região de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal segue realizando levantamentos técnicos no local para compor o laudo do acidente e auxiliar nas investigações para localizar o condutor foragido.



