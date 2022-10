Adolescente de 14 anos morre atropelado em frente a colégio no PR

Da Redação

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira em Londrina

Um acidente fatal foi registrado na manhã de quarta-feira (5), no Conjunto Lindóia, em Londrina, norte do Paraná. De acordo com as equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um adolescente, de 14 anos, foi atropelado em frente ao colégio em que estudava.

O atropelamento ocorreu quando a vítima, que estava de bicicleta, desviou de um carro. No entanto, ao realizar a manobra, foi atingido por outro automóvel.

O garoto foi socorrido e colocado no interior de uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma das cenas que comoveu os policiais e também as pessoas que acompanhavam o atendimento foi a reunião de colegas do jovem ao redor da ambulância orando por ele. Alguns amigos ainda se ajoelharam na calçada e fizeram orações para o menino.

Com informações do Tarobá News.

