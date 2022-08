Adolescente de 14 anos morre após carro rodar e bater contra poste

Da Redação

Após o impacto, uma luminária caiu sobre o veículo

Um adolescente, de 14 anos, morreu depois que o carro onde ele estava bater contra um poste, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A batida foi registrada no início da tarde deste domingo (7). As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista estava trafegando pela Avenida Visconde de Taunay, no bairro Ronda, quando perdeu o controle da direção e bateu contra o poste de iluminação. Após o impacto, a luminária caiu sobre o veículo.

O menino que morreu era irmão do motorista, de 27 anos, que sofreu ferimentos moderados.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Arapongas

Um grave acidente deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo, 07, em Arapongas, no cruzamento das ruas Uirapuru com Andorinhas, na região central da cidade. Um veículo Citroen e um Renault Clio colidiram na esquina, onde existe um semáforo.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento das vítimas. Saiba mais clicando aqui.

