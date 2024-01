Adolescente de 14 anos fica ferida em ataque de abelhas no Paraná

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após ser atacada por abelhas em um bosque de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no final da tarde desta sexta-feira (5). A jovem precisou ser levada a um hospital da cidade, por conta da grande quantidade de ferroadas que sofreu.

O ataque aconteceu dentro do Bosque Sol Nascente, que fica na Rua Beija-Flor, ao lado da Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves. Conforme informações, havia diversas crianças brincando no bosque no momento em que a adolescente foi atacada. Não há registro de outras crianças feridas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que prestou apoio à ocorrência juntamente com o Corpo de Bombeiros, não é possível saber o que houve. As autoridades não souberam especificar se um enxame estava passando por perto ou se havia alguma colmeia no bosque e que foi atiçada por algum motivo.

Não há atualizações sobre o estado de saúde da adolescente.

- Com informações RicMais.

