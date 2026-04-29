Adolescente de 14 anos é morta com mais de 70 facadas no Paraná; crime foi planejado

A adolescente Kauane Vitória dos Santos Neves, de 14 anos, foi assassinada com extrema violência no último domingo (26), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, o crime teria sido planejado ao longo de cerca de um ano pelos suspeitos.

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Segundo o delegado Gabriel Fontana, a perícia aponta que a jovem foi atingida por dezenas de golpes de faca. Foram identificadas ao menos 20 perfurações na região do peito e 49 no pescoço, além de perfurações nas costas, o que evidencia a brutalidade da ação.

As apurações indicam que o homicídio foi premeditado pelo namorado da vítima, também de 14 anos, com a participação de outra adolescente, de 13. Conforme o delegado, há indícios de que ambos teriam agido em comum acordo para cometer o crime.

Ainda segundo a investigação, após os golpes, a vítima teria sido agredida novamente, mesmo já caída no chão. A polícia também apura outras circunstâncias do caso, que ainda dependem da conclusão dos laudos periciais.

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O principal suspeito, conforme informado pela autoridade policial, possui histórico de envolvimento com atos infracionais, incluindo tráfico de drogas e ameaças, além de passagens pelo sistema socioeducativo.

De acordo com o delegado, os adolescentes não demonstraram arrependimento durante os primeiros depoimentos.

Ambos foram apreendidos e permanecem à disposição da Justiça, após prestarem esclarecimentos ao Ministério Público do Paraná.

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O irmão da vítima, Gabriel dos Santos Neves, relatou que acionou a Guarda Municipal após suspeitar do crime. Ele contou que encontrou o namorado da irmã pouco antes da chegada das autoridades.

Em meio à comoção, familiares pedem justiça e cobram respostas diante da gravidade do caso.

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