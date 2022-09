Adolescente, de 14 anos, é morta com golpes de faca no Paraná

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, uma adolescente de 14 anos foi morta na madrugada deste domingo (25). As primeiras informações são de que ela foi atingida por golpes de faca por outra adolescente, de 17 anos.

As duas se encontraram próximo a um posto de combustíveis, onde algumas estavam reunidas e após o desentendimento a de 17 anos esfaqueou a de 14 anos identificada como Ana Lara, moradora do bairro Santo Antônio, em Pato Branco.

A menina chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas devido a gravidade, não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil investiga o caso. Até o momento não se sabe qual é a motivação. O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco para a necropsia.

Com informações PP News

