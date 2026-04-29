Adolescente de 14 anos é apreendido após ajudar pai e avô a matar namorado da mãe no PR

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na zona rural de Tamarana, na região metropolitana de Londrina, suspeito de envolvimento no assassinato do companheiro da própria mãe, ocorrido no último fim de semana.

📰LEIA MAIS: Operação da Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Apucarana e Mandaguari

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Civil, o jovem teria ido visitar a mãe e se deparado com ela ao lado do novo parceiro. Em seguida, ele entrou em contato com o pai e o avô, que foram até o local para confrontar o casal.

De acordo com as investigações, o pai do adolescente, ex-marido da mulher, tentou inicialmente atacar a vítima com uma faca. Durante a confusão, a mulher teria se colocado entre os dois, momento em que o agressor passou a utilizar uma arma de fogo e efetuou disparos. O homem foi atingido pelas costas e morreu.

O delegado João Reis informou que há indícios de que os envolvidos também pretendiam matar a mulher, o que não teria ocorrido por falta de munição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que o casal estava separado há cerca de um ano e três meses e que o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento, chegando a fazer ameaças caso a mulher se envolvesse com outra pessoa. O casal tem quatro filhos.

Após o crime, o pai e o avô do adolescente fugiram e ainda não foram localizados. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas os suspeitos permanecem foragidos.

O adolescente deve responder por ato infracional análogo a homicídio e por agressão contra a própria mãe. A polícia também instaurou procedimento por violência doméstica e solicitou medida protetiva para a mulher, que segue sob risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

