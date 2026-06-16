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BR-277

Adolescente de 14 anos é achada morta seminua em mata no PR

Moradores da região relataram ter ouvido gritos vindos do matagal durante a noite anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 21:05:09 Editado em 16.06.2026, 21:05:04
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Adolescente de 14 anos é achada morta seminua em mata no PR
Autor As circunstâncias encontradas no local levantam suspeita de violência sexual - Foto: Reprodução/Rede Massa

O corpo de uma adolescente foi encontrado em área de mata às margens da BR-277, no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu (PR). A vítima apresentava sinais de violência e estava seminua. Ela foi identificada como Iasmyn Eckhardt da Silva, 14 anos.

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O corpo foi encontrado em um terreno abandonado na Avenida Sabiá, próximo à marginal da rodovia. Moradores da região relataram ter ouvido gritos vindos do matagal durante a noite anterior. Na manhã seguinte, populares que passavam pelo local encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar (PM).

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Conforme a Polícia Científica, a vítima apresentava ferimentos graves na cabeça, indicando morte violenta. Próximo ao corpo, os peritos encontraram um tijolo com manchas de sangue, objeto que pode ter sido utilizado no crime. As circunstâncias encontradas no local levantam suspeita de violência sexual.

A hipótese será investigada e dependerá dos exames periciais realizados pela Polícia Científica. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.

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