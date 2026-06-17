Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Adolescente de 14 anos assassinada no PR gritou por socorro antes de morrer, diz polícia

Moradores ouviram discussão e relataram a fuga de dois veículos do local; corpo de Iasmyn Eckhardt da Silva foi achado em área de mata

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:22:51 Editado em 17.06.2026, 09:22:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente de 14 anos assassinada no PR gritou por socorro antes de morrer, diz polícia
Autor Iasmyn Eckhardt da Silva, de 14 anos - Foto: Arquivo pessoal

A adolescente Iasmyn Eckhardt da Silva, de 14 anos, encontrada morta no último domingo (14) em uma área de mata no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu (PR), gritou por socorro antes de ser assassinada.

-LEIA MAIS: Adolescente de 14 anos é achada morta seminua em mata no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Civil, moradores da região relataram ter ouvido uma discussão e pedidos de ajuda durante a madrugada, episódios que foram seguidos pela fuga de dois veículos do local. A jovem, que completaria 15 anos no próximo mês de julho, apresentava ferimentos graves na cabeça e no rosto.

O corpo da estudante foi localizado durante a tarde por um morador em um terreno próximo ao cruzamento da Avenida Sabiá com a Rua Sérgio Gasparetto. De acordo com a Polícia Científica, a causa da morte foi uma lesão crânio-encefálica provocada por ação contundente.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Pereira Dias, informou que os investigadores encontraram um pedaço de concreto com marcas de sangue próximo ao corpo, o que indica que o objeto foi utilizado para golpear a vítima após o pedido de socorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família da adolescente tem prestado depoimentos para auxiliar as autoridades a mapear os últimos passos de Iasmyn e esclarecer a dinâmica da noite do crime. Elizani Rotela, tia da vítima, descreveu o assassinato como brutal e injusto, lamentando a crueldade extrema cometida contra uma jovem que tinha a vida inteira pela frente.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil continua em diligências contínuas com base no relato das testemunhas e nas provas recolhidas na cena do crime para identificar a autoria e a motivação do homicídio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSASSINATO Foz do Iguaçu policial segurança violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV