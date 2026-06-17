Adolescente de 14 anos assassinada no PR gritou por socorro antes de morrer, diz polícia

A adolescente Iasmyn Eckhardt da Silva, de 14 anos, encontrada morta no último domingo (14) em uma área de mata no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu (PR), gritou por socorro antes de ser assassinada.

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Segundo a Polícia Civil, moradores da região relataram ter ouvido uma discussão e pedidos de ajuda durante a madrugada, episódios que foram seguidos pela fuga de dois veículos do local. A jovem, que completaria 15 anos no próximo mês de julho, apresentava ferimentos graves na cabeça e no rosto.

O corpo da estudante foi localizado durante a tarde por um morador em um terreno próximo ao cruzamento da Avenida Sabiá com a Rua Sérgio Gasparetto. De acordo com a Polícia Científica, a causa da morte foi uma lesão crânio-encefálica provocada por ação contundente.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Pereira Dias, informou que os investigadores encontraram um pedaço de concreto com marcas de sangue próximo ao corpo, o que indica que o objeto foi utilizado para golpear a vítima após o pedido de socorro.

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A família da adolescente tem prestado depoimentos para auxiliar as autoridades a mapear os últimos passos de Iasmyn e esclarecer a dinâmica da noite do crime. Elizani Rotela, tia da vítima, descreveu o assassinato como brutal e injusto, lamentando a crueldade extrema cometida contra uma jovem que tinha a vida inteira pela frente.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil continua em diligências contínuas com base no relato das testemunhas e nas provas recolhidas na cena do crime para identificar a autoria e a motivação do homicídio.