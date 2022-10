Adolescente de 13 anos que estava desaparecida é encontrada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Kemilly Vitória, de 13 anos, estava desaparecida

A adolescente Kemilly Vitória, de 13 anos, que estava desaparecida desde às 17h30 deste domingo (16) em Sarandi, norte do Paraná. foi localizada pela família, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo informações da mãe, Rosiane Ferreira dos Santos de Jesus, a filha estava na casa de uma amiga no Jardim Independência em Sarandi.

continua após publicidade .

A garota ficou aproximadamente 24 horas desaparecida, segundo familiares. Kemilly reside no Jardim Ouro Verde 3, em Sarandi, com a família e havia sido vista pela última vez no final da tarde de domingo, nas imediações do bairro.

-LEIA MAIS: Ciclista fica em estado grave após ser atingido por carro no PR

continua após publicidade .

Depois das divulgações nas redes sociais sobre o desaparecimento da jovem, a mãe da colega de Kemilly entrou em contato com Rosiane informando onde a filha estava.

Siga o TNOnline no Google News