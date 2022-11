Adolescente de 13 anos que brincava em praça é assassinado a tiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Delegacia de Fazenda Rio Grande passa a investigar o caso

Um adolescente de 13 anos foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo no começo da tarde deste domingo (27), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima brincava em uma praça da Rua Jaguariaíva quando o crime aconteceu.

continua após publicidade .

"Em entrevista à Banda B, o tenente Gogola explicou que a morte foi cometida por dois homens. “Eles teriam chegado em uma motocicleta e o garupa realizou os disparos”, comentou.

-LEIA MAIS: Jovem é morto a tiros com a Bíblia na mão quando ia para a igreja

continua após publicidade .

No local, a família informou que acredita que o adolescente foi morto por engano. A PM também não possuí indícios que a vítima tivesse algum envolvimento que pudesse ter motivado o assassinato.

Segundo os policiais, a vítima foi morta com pelo menos 15 tiros.

A Delegacia de Fazenda Rio Grande passa a investigar o caso.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News