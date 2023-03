Adolescente de 13 anos morre afogado em represa, no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima teria entrado na água para pegar uma bola

Na tarde deste sábado (4), um adolescente de 13 anos morreu afogado na represa do Parque do Passaúna, que fica no bairro Augusta, em Curitiba, no Paraná. A tragédia foi testemunhada pela família da vítima e por frequentadores que passeavam do local.

continua após publicidade .

Pouco antes, um rapaz de 29 anos morreu afogado na Barragem Piraquara II, na região do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em dia de pesca com os amigos. Ele decidiu dar um mergulho e afundou.

-LEIA MAIS: Homem é preso após agredir a esposa grávida no Paraná

continua após publicidade .

A vítima teria entrado na água para pegar uma bola, segundo as primeiras informações repassadas pelo tenente Marcondes, do Corpo de Bombeiros.

“Ele estava com um tempo significativo de fundo. A gente chegou aqui já tinha 20 minutos que ele tinha afundado. Foi mais ou menos 1h20 de buscas e conseguimos encontrar o rapaz”, relata.

Para ler a matéria completa, acesse o portal Banda B.

Siga o TNOnline no Google News