Adolescente de 13 anos desaparece e Bombeiros iniciam buscas no PR

Um adolescente, de 13 anos, desapareceu na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã desta terça-feira (11), com a intenção de localizar José Vitor de Camargo Major. Os trabalhos se concentram no Rio Toledo, no Parque César Park.

De acordo com relato da família, o adolescente estava na casa de um amigo, que seria próxima à sua própria residência, mas não retornou. "Fui na casa do amigo e nada. Mandei mensagem para o amigo, o amigo uma hora falou que estava com ele e daqui um pouco já não estava mais. Daí bateu o desespero", contou o irmão, Jean José de Camargo Major.

Os familiares se mobilizaram e saíram em busca do mundo na segunda-feira (10). Eles encontraram os chinelos do menino às margens do rio. Na sequência, um boletim de ocorrência foi registrado.

No momento do desaparecimento chovia muito na cidade e o rio está cheio. José saiu de casa sem o celular. As informações são do portal RicMais.

