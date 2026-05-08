Adolescente dado como desaparecido em Rolândia é achado em corrida de app a caminho de Curitiba

Um adolescente de 12 anos, dado como desaparecido em Rolândia, no norte do Paraná, foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde da última quarta-feira (6), enquanto viajava sozinho em um carro de transporte por aplicativo na rodovia BR-376, em Ponta Grossa. O garoto, que havia saído de casa pela manhã dizendo aos pais que iria para a escola, foi interceptado no quilômetro 525 da rodovia com destino à capital do estado.

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O alerta de desaparecimento foi registrado pela família logo após o menino faltar à aula e enviar mensagens de teor preocupante aos parentes antes de deixar a residência. Durante o atendimento, o adolescente apresentou versões distintas sobre a viagem, afirmando inicialmente que iria para a casa de uma prima em Curitiba e, posteriormente, relatando que desejava encontrar uma namorada.

Visivelmente abalado, o jovem demonstrou fragilidade emocional aos conselheiros tutelares, relatou enfrentar dificuldades de convivência social e manifestou o próprio interesse em receber acompanhamento psicológico.

Como a família estava em outra cidade no momento da abordagem, o Conselho Tutelar Oeste de Ponta Grossa realizou o acolhimento provisório do menor no Abrigo Municipal de Adolescentes (AMA), garantindo sua segurança e proteção integral. A equipe acompanhou o caso na instituição até a chegada dos pais, que recuperaram a guarda do filho após os procedimentos legais. A ocorrência foi repassada ao Conselho Tutelar de Rolândia, que agora atua em conjunto para garantir a inserção do adolescente e de sua família na rede de apoio psicológico e psicossocial do município de origem.

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