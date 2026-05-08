Adolescente dado como desaparecido em Rolândia é achado em corrida de app a caminho de Curitiba
Jovem enviou mensagens preocupantes aos pais antes de desaparecer no trajeto para a escola
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Um adolescente de 12 anos, dado como desaparecido em Rolândia, no norte do Paraná, foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde da última quarta-feira (6), enquanto viajava sozinho em um carro de transporte por aplicativo na rodovia BR-376, em Ponta Grossa. O garoto, que havia saído de casa pela manhã dizendo aos pais que iria para a escola, foi interceptado no quilômetro 525 da rodovia com destino à capital do estado.
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O alerta de desaparecimento foi registrado pela família logo após o menino faltar à aula e enviar mensagens de teor preocupante aos parentes antes de deixar a residência. Durante o atendimento, o adolescente apresentou versões distintas sobre a viagem, afirmando inicialmente que iria para a casa de uma prima em Curitiba e, posteriormente, relatando que desejava encontrar uma namorada.
Visivelmente abalado, o jovem demonstrou fragilidade emocional aos conselheiros tutelares, relatou enfrentar dificuldades de convivência social e manifestou o próprio interesse em receber acompanhamento psicológico.
Como a família estava em outra cidade no momento da abordagem, o Conselho Tutelar Oeste de Ponta Grossa realizou o acolhimento provisório do menor no Abrigo Municipal de Adolescentes (AMA), garantindo sua segurança e proteção integral. A equipe acompanhou o caso na instituição até a chegada dos pais, que recuperaram a guarda do filho após os procedimentos legais. A ocorrência foi repassada ao Conselho Tutelar de Rolândia, que agora atua em conjunto para garantir a inserção do adolescente e de sua família na rede de apoio psicológico e psicossocial do município de origem.