Da Redação

Adolescente bate na viatura da PM ao empinar moto no PR

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a motocicleta em que estava em uma viatura da Polícia Militar (PM), em Colombo, Paraná. Conforme a PM, momentos antes de ser abordado, o jovem estava realizando manobras arriscadas.

continua após publicidade .

Por ser menor de idade, o rapaz não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os agentes de segurança suspeitaram do comportamento do adolescente e, no momento em que ordenaram para que ele parasse, uma perseguição começou. Logo após, houve a batida.

De acordo com a polícia, esta é a segunda vez que o rapaz é pego empinando moto. Apesar das escoriações provocadas pela queda, o adolescente recusou atendimento médico.

continua após publicidade .

Por ser menor de idade, o rapaz foi encaminhado à delegacia acompanhado pela mãe.