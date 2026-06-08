Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
JULGAMENTO

Acusados de atacar jovem com soda cáustica no Paraná vão a júri popular

Crime aconteceu em maio de 2024

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 09:15:39 Editado em 08.06.2026, 09:27:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acusados de atacar jovem com soda cáustica no Paraná vão a júri popular
Autor Jovem é atacada com ácido no meio da rua no norte do Paraná - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Dois anos após o ataque com soda cáustica que comoveu o Paraná, os acusados Marlon Ferreira Lemes e Débora Aparecida Custódio Ferreira enfrentam o Tribunal do Júri nesta segunda-feira, dia 8, a partir das 9h, no fórum criminal de Jacarezinho, no Norte do estado.

O ex-namorado da vítima é apontado como o mentor intelectual do crime, enquanto sua companheira na época teria executado a ação. Ambos respondem por tentativa de feminicídio contra Isabelly Aparecida Ferreira Moro, crime ocorrido em maio de 2024 quando a jovem caminhava em direção a uma academia. Os réus chegam ao julgamento presos preventivamente e com confissões registradas nos autos do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Fuga frustrada: motociclistas se escondem em mato, mas perdem motos

A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná aponta que o crime foi cometido com três qualificadoras que agravam a pena: meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O juiz Renato Garcia manteve as qualificadoras ao decidir pelo júri popular, considerando que Isabelly foi atacada de surpresa por Débora, que usava peruca e roupas largas como disfarce.

O produto químico corrosivo causou queimaduras de segundo grau no rosto, boca, garganta e peito da vítima, que necessitou de intubação e permaneceu internada por cerca de 30 dias. Conforme as investigações, Marlon planejou o ataque mesmo estando preso por roubo na ocasião, motivado por sentimento de posse e vingança pelo fim do relacionamento, contando com a adesão de Débora, que agiu por ciúmes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Em depoimento ao longo do processo judicial, os acusados admitiram a autoria e detalharam a dinâmica do planejamento. Marlon declarou que pretendia apenas dar um "susto" na ex-namorada por supostos deboches na porta da unidade prisional.

Débora revelou que o companheiro comprou a substância antes de ser detido, realizou pesquisas sobre os danos do produto e a orientou a se disfarçar, afirmando que o objetivo dele era deformar o rosto de Isabelly. O assistente de acusação, Ilton Inácio, informou que atuará em plenário com as provas testemunhais e técnicas já colhidas durante a instrução processual para demonstrar a gravidade dos fatos aos jurados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As defesas dos réus adotam estratégias distintas para o julgamento. A advogada Tatiane Souza Paiva, que representa Marlon, sustenta a tese de que não existem provas seguras de que ele tenha ordenado ou participado do crime e contesta a tipificação de tentativa de feminicídio, alegando a ausência de intenção de matar.

Por outro lado, o advogado Jean Campos, defensor de Débora, argumenta que o julgamento será um espaço para expor um histórico de violência física e psicológica que ela sofria de Marlon. A defesa da executora busca o reconhecimento de que ela também foi vítima do corréu, alegando que agiu sob um ciclo de abusos e opressão emocional do qual não conseguia se libertar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
feminicidio JUSTIÇA psicologia do crime soda caustica Tribunal do Juri Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV