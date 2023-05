Acusado de torturar irmãos durante quatro anos é preso no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele foi preso no município de Mangueirinha

Um homem acusado de torturar os irmãos, de 4 e 14 anos, durante um período de quatro anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (11), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). O suspeito, de 21 anos, está sendo investigado por crime de tortura e lesão corporal.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da PCPR, o rapaz agredia regularmente seus dois irmãos com socos e objetos contundentes. As crianças também eram obrigadas a realizarem tarefas domésticas e eram constrangidas.

- LEIA MAIS: Médico com 57 passagens é preso por importunação sexual no PR

continua após publicidade .

Ainda segundo apurações da polícia, o suspeito utilizava choque elétrico como forma de penalizar e causar sofrimento físico e psicológico nas duas crianças. A suspeita é que as violências vinham acontecendo há quatro anos.

Ele foi preso no município de Mangueirinha e levado para a Cadeia Pública de Pato Branco.

Siga o TNOnline no Google News