Acusado de matar mãe e filha é encontrado morto após fugir da prisão

O corpo do criminoso foi encontrado em uma residência no litoral do PR

O homem acusado de matar Daniele Richalski Favaro, de 41 anos, e a filha dela, Emillyn Richalski Tracz, de 17, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira, 7 de setembro.

continua após publicidade

Wilson de Jesus Farias, de 36 anos, foi localizado sem vida em uma residência em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Quem encontrou o corpo e acionou as autoridades foi o proprietário do imóvel em que o foragido estava morando.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou a ser acionada, mas nada pôde ser feito. Wilson já estava em óbito.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Adolescente foi torturada e morta na frente da mãe, afirma polícia

O corpo dele foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá, também no litoral, e será submetido a exames para apurar a causa da morte.

Wilson estava preso no Complexo Médico Penal de Pinhais e fugiu de lá em maio deste ano.

Ele matou mãe e filha para acobertar um estupro que cometeu contra a adolescente. Para mais detalhes sobre a notícia, acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News