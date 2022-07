Acusado de matar jovem em Maringá é condenado a 19 anos de prisão

Da Redação

O julgamento de Luiz Gustavo foi realizado nessa terça, no Fórum de Maringá

O crime ocorreu no dia 8 de novembro de 2020. A adolescente Ingrid Vitória Julio Regina, que na época tinha 15 anos, estava em um bairro próximo ao aeroporto da Maringá, na PR-317, conhecido por “Fim do Mundo”. Próximo ao local, havia uma grande concentração de carros onde, segundo testemunhas, era realizada uma festa clandestina, que reuniu aproximadamente 500 pessoas.

Segunda a família, Ingrid estava no sítio do avô e foi caminhar com parentes pelas redondezas quando encontrou uma amiga e parou para conversar. Neste momento, um homem chegou atirando. O alvo era alguém que estava na festa, mas Ingrid foi atingida com dois tiros na cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem apontado como autor dos disparos é Luiz Gustavo Xavier. Ele foi identificado e teve a prisão temporária decretada dias depois. Na época, ele chegou a se apresentar na delegacia com um advogado, mas não ficou preso porque, por ser período eleitoral, nenhum eleitor pode ser preso nos cinco dias que antecedem a eleição a não ser em flagrante. E o flagrante, neste caso, já havia passado.

O julgamento de Luiz Gustavo foi realizado nessa terça-feira, 5, no Fórum de Maringá. Em cerca de 9 horas de julgamento, foram ouvidas várias testemunhas. Ao final, o júri popular votou por uma condenação de 19 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Foram 6 anos de pena pela tentativa de homicídio contra o rapaz que o acusado tentou matar, além de 13 anos e 4 meses pela morte de Ingrid.

De acordo com o Promotor de Justiça responsável pelo caso, Júlio César Silva, a pena está dentro do que era esperado pelo Ministério Público. Durante o julgamento, Luiz Gustavo não confessou o crime. Ela nega ser o autor dos disparos. Segundo a advogada de defesa dele, Eliana Javorski, a defesa irá recorrer da sentença.

