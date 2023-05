Acusado de matar comadre e afilhada foge da prisão no PR

Da Redação

Wilson de Jesus Farias

O réu Wilson de Jesus Farias, que é apontado como o principal suspeito de assassinar a comadre Daniele Richalski Favaro, de 41 anos, e a afilhada Emillyn Richalski Tracz, de apenas 17, fugiu do Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, na Grande Curitiba.

A fuga aconteceu no último domingo (14), depois que o homem tentou tirar a própria vida. A informação foi confirmada pelo advogado da família das vítimas. De acordo com José Valdeci de Paula, no processo consta que já foi emitido um mandado de prisão.

"Pelo que consta ele tentou tirar a própria vida no CMP, ficou internado por 15 dias no Angelina Caron e, neste período, o processo foi suspenso, pois não estava sendo citado. Não tenho informações de como ele fugiu", comentou o advogado.

Conforme o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), dois detentos fugiram do local no domingo (14). Até o momento desta publicação, ninguém havia sido localizado.





Relembre o crime

Wilson de Jesus Farias foi preso no dia 07 de março acusado de assassinar a adolescente Emillyn Richalski Tracz, de 17 anos, e a mãe da menina, Daniele Richalski Favaro, de 41. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro, em Campo Largo.

Investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apontam que a jovem, que morava com o pai mas estava há dois dias na casa da mãe, foi torturada e assassinada em frente a mãe. Após assistir a tortura e execução da filha, Daniele também foi morta a tiros.

fonte: Reprodução

O homem era padrinho da adolescente e também é suspeito de abusar sexualmente da garota quando ela tinha 11 anos de idade. De acordo com a PCPR, Farias teria cometido o crime para eliminar as provas da violência sexual contra a adolescente. Encorajada pelo namorado, Emillyn teria decidido contar sobre os abusos para a mãe, que foi questionar o suspeito.



"Então para assegurar a impunidade com relação aos fatos praticados anteriormente, resolveu executá-las”, explicou o delegado responsável pelo caso, Ademair Braga. Mensagens trocadas entre o padrinho e a afilhada comprovam que o homem violentou a menina.

