Acusado da morte de casal de Goioerê é encontrado morto

Na noite desta quinta-feira (6), um dos envolvidos na morte do casal Kawane Cleve e Rubens Biguetti Junior, em Goioerê, foi encontrado morto na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste, onde estava preso, aguardando julgamento.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Recentemente, o acusado sofreu uma Acidente Vascular Cerebral (AVC) e seu estado de saúde era considerado crítico.

O caso

O casal foi morto em agosto de 2020 e até hoje os corpos não foram encontrados. Cerca de quatro pessoas foram denunciadas à Justiça por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

As autoridades tomaram conhecimento do fato após o filho do casal, na época com 4 meses, desaparecer. A criança havia sido abandonada em frente a uma casa em Goioerê. No dia seguinte, o automóvel da família foi encontrado incendiado em uma estrada rural em Moreira Sales.

Com informações; Banda B.