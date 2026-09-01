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SARANDI

Açougueiro morre atropelado na calçada; motorista foge a pé e se entrega alegando mal súbito

Vítima aguardava a abertura do comércio quando foi atingida; um segundo trabalhador ficou ferido e condutor vai responder por homicídio culposo

Escrito por Da Redação
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Um açougueiro morreu e outro trabalhador ficou ferido na manhã desta terça-feira (1º) após serem atropelados por uma caminhonete que invadiu a calçada na Avenida Londrina, em Sarandi. O motorista do veículo fugiu do local a pé logo após a colisão, mas se apresentou à polícia posteriormente, alegando ter sofrido um mal súbito.

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A vítima fatal aguardava a abertura da casa de carnes onde começaria o expediente quando foi atingida e prensada contra uma estrutura do estabelecimento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram imediatamente acionadas, porém o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. A segunda vítima que estava nas proximidades foi socorrida no local e encaminhada a um hospital da região.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e a fuga do condutor. Após o atropelamento, as imagens mostram que o homem desceu da caminhonete aparentando estar em choque e correu pelas vias próximas. Cerca de uma hora depois, ele compareceu de forma espontânea à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, acompanhado de um advogado.

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Durante o depoimento, o motorista justificou a fuga dizendo que estava com medo e relatou às autoridades ter sofrido um "apagão" ao volante antes de perder o controle da direção. Ele foi ouvido pelo delegado e liberado em seguida. Apesar de responder ao processo em liberdade, o condutor deverá ser indiciado por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — e lesão corporal. A Polícia Militar fez os primeiros levantamentos no local e a Polícia Civil segue investigando a dinâmica exata e as circunstâncias do acidente.

As informações são do GMC Online.


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Açougueiro morre atropelado na calçada; motorista foge a pé e se entrega alegando mal súbito
AutorFoto: Reprodução



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