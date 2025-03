Acordo permite cooperação em projetos da malha ferroviária no PR

continua após publicidade

Acordo de cooperação assinado nessa quarta-feira (26) entre o governo do Paraná e a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, vai possibilitar a troca de informações entre os dois órgãos sobre projetos e estudos já elaborados e a geração de oportunidades nas ferrovias paranaenses. O acordo foi firmado durante reunião que contou com a participação do secretário Nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo Ribeiro, do secretário de Estado de Planejamento, Guto Silva, e da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR).

continua após publicidade

Na ocasião, foram discutidos temas importantes para a infraestrutura logística estadual como a integração da Nova Ferroeste (que liga Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina) à malha sul ferroviária, que faz a conexão entre as regiões do Estado ao Porto de Paranaguá; e a implantação do trem de passageiros na Região Norte do Estado, o chamado “trem pé-vermelho”. Neste último caso deverá ser discutido o melhor modelo de operação: a integração total com o transporte de cargas em todo o trajeto; o compartilhamento da malha apenas em alguns pontos; ou a construção de trilhos paralelos à atual malha para o transporte de pessoas.

- LEIA MAIS: Ratinho Junior lidera aprovação entre governadores do Sul e Sudeste

continua após publicidade

Os estudos devem apontar se há “janelas” na atual malha para suportar a integração entre o transporte de cargas e o de passageiros para que não ocorram conflitos entre as duas operações. Segundo o secretário Guto Silva, o governo estadual está trabalhando em projetos para implantação do trem de passageiros na área urbana de alguns municípios. “O governo do Paraná, por meio do governador Ratinho Júnior, acredita no apelo social e econômico do transporte de passageiros, que vai melhorar a mobilidade e garantir mais conforto e segurança aos usuários”, afirmou.

Segundo ele, o governo já tem dotação orçamentária para executar a obra. O secretário ainda ressaltou que a deputada Luísa será a interlocutora entre os governos federal e estadual nas tratativas da obra. “Foi uma excelente reunião e estamos trabalhando para unir esforços para a concretização do projeto do trem pé-vermelho, assim como a convergência dos projetos que estão sendo estudados. A nossa expectativa é que as tratativas avancem para que no segundo semestre a gente tenha uma grande notícia para todos os paranaenses”, afirmou a deputada Luísa.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



continua após publicidade

A reunião também contou com a participação de Maryanne Araújo, diretora do departamento de Obras e Projetos; Diógenes Eduardo Cardoso Alvares, superintendente de Projetos Ferroviários; Célio Walter, diretor de Paraná Projetos e assessores.

Siga o TNOnline no Google News