Acordo com a Coreia do Sul garante mais tecnologia na educação

A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) firmou um protocolo de intenções estratégico com a startup RIIID, renomada empresa de tecnologia educacional sediada na Coreia do Sul. Essa colaboração tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras para aprimorar a educação por meio do uso de tecnologia avançada e inteligência artificial.

O acordo é fruto de uma visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior à Coreia do Sul em março deste ano. A missão internacional teve entre seus objetivos conhecer melhor a formatação da educação do país, considerada uma das mais desenvolvidas do mundo pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para poder replicar nas escolas paranaenses. O secretário de Educação, Roni Miranda, também esteve na companhia conhecendo seus projetos em abril.

"Nossa empresa sempre foi guiada pela busca incansável da inovação e pela excelência em tudo o que fazemos", diz o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa. "Ao unir nossos esforços com uma empresa internacional de destaque, estaremos ainda mais preparados para enfrentar os desafios do mercado global em constante evolução e agregar ainda mais qualidade aos alunos na rede estadual de ensino".

Por meio dessa parceria, a Celepar e a RIIID buscam a colaboração no desenvolvimento de ferramentas inovadoras que auxiliem no aprendizado dos alunos, melhorando a experiência educacional e promovendo um ensino mais eficiente e eficaz. A utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado automático, permitirá a criação de soluções adaptativas que se ajustam às necessidades individuais de cada estudante.

A iniciativa também busca explorar oportunidades de implementação das soluções desenvolvidas em escolas e instituições educacionais do Paraná. Através integração de tecnologias inovadoras, será possível promover mais qualidade na educação e, assim, impulsionar o potencial dos alunos e prepará-los para os desafios do mundo moderno.

ATUAÇÃO INTERNACIONAL

O protocolo de intenções representa um marco importante na busca contínua da Celepar por soluções tecnológicas que tragam benefícios significativos para a sociedade. Ele reforça o compromisso da companhia em promover a inovação e o avanço da educação por meio do uso inteligente da tecnologia.

A Celepar fechou recentemente um acordo com a United International Lisbon School (Escola Internacional de Lisboa) para exportar a tecnologia desenvolvida de reconhecimento facial já utilizada nas escolas estaduais paranaenses. O acordo obedece a missão de internacionalização, em buscar e também levar tecnologia para outros continentes.

Com a união de experiências entre as empresas na implementação de soluções tecnológicas no setor público, espera-se que essa cooperação traga resultados promissores para a educação no Paraná, impulsionando o desenvolvimento de novas abordagens educacionais e preparando os alunos para um futuro cada vez mais digital e globalizado.

