Acidentes na BR-376 causam congestionamento em Ponta Grossa

Os motoristas precisam de muita paciência para passar por Ponta Grossa, nos Campos Gerais, via BR-376, nesta quarta-feira (10). Dois acidentes deixam o trânsito lento no sentido Curitiba.

Por volta de 12h, a fila chegava a 20 quilômetros, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira batida ocorreu durante a madrugada. Foi uma colisão traseira entre dois caminhões, sendo que um deles, carregado com 30 toneladas de soja, pegou fogo. O motorista de 34 anos teve 40% do corpo queimado, de acordo com a PRF.

O outro acidente ocorreu a 10 quilômetros de distância da primeira batida e envolveu um carro, um caminhão e uma moto. O piloto da moto se feriu, também de acordo a Polícia Rodoviária Federal.

