Acidentes matam 13 pessoas em rodovias do PR no feriadão de Réveillon

Treze pessoas morreram em acidentes nas rodovias do Paraná no feriadão de Ano Novo. Os números constam nos balanços da Operação Réveillon divulgados nesta terça-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Das 13 mortes, sete foram registradas pela PRF em rodovias federais e seis pela PRE em estradas estaduais.

O feriadão foi marcado pela imprudência. Mais de 12,7 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias paranaenses nos quatro dias de operação réveillon, iniciada na sexta-feira (29).

Foram 5.832 motoristas flagrados pelos radares da Polícia Rodoviária Federal e 6.949 pela Polícia Rodoviária Estadual, totalizando 12.781 autuações. O número de flagrantes é 11,2% maior que o registrado na operação Natal, quando as duas corporações somaram 11.489 autuações.

Segundo a PRF, um Jaguar foi flagrando trafegando a 171 km/h na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, Oeste do Estado. Já a PRE flagrou um veículo BMW a 180 km/h em Terra Roxa, na PR 364. No trecho que o radar atuava, a velocidade permitida era de 80 km/h. Pela infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,41, além da suspensão da CNH.

Além dos flagrantes por excesso de velocidade, também houve aumento nos casos de embriaguez ao volante. Cento e vinte e seis motoristas foram autuados e 17 prisões foram efetuadas nas rodovias do estado pela combinação entre álcool e volante. No feriado de Natal, 115 motoristas foram autuados e 8 foram presos.

