Acidente registrado na PR-151 causa a morte de uma criança de 10 anos

Uma criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (13), na PR-151, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atenderam a ocorrência.

De acordo com a corporação, houve uma colisão envolvendo um carro e dois caminhões. A tragédia aconteceu após o motorista do automóvel perder o controle da direção e bater em um dos caminhões. Na sequência, o veículo bateu em um outro caminhão.

Segundo os socorristas do Siate, havia 5 pessoas no carro, sendo uma delas, uma criança, de 10 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Três vítimas ficaram em estado grave e uma com ferimentos leves.

Outro acidente

Uma mulher de 55 anos morreu após um grave acidente registrado na terça-feira (12), por volta das 10h, na rodovia PR-317, município de Santa Helena, no Paraná. A colisão envolveu três veículos: um carro, um caminhão e um ônibus.

De acordo com o site Correio do Lago, o condutor do caminhão câmara fria teria tentado uma ultrapassagem. A condutora do ônibus, que vinha em sentido contrário, perdeu o controle e bateu na lateral da pista. O caminhão desgovernado chocou-se em um Celta – o carro e o ônibus seriam de propriedade do circo.

Equipes de Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Santa Helena atenderam ao acidente.

O ônibus Scania/B76, com placas de Curitiba, era conduzido por Litania Rodrigues. Ela era proprietária de um circo e acabou falecendo no local.

O automóvel envolvido é um GM/Celta de Mercedes/PR, conduzido um jovem de 18 anos, que foi encaminhado ao hospital Micheletto de Santa Helena com ferimentos considerados leves.



