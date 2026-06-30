Acidente que envolveu caminhão, ônibus e carros deixou quatro feridos na BR-369

Segundo a PRF, motorista de carreta tentou conversão irregular e foi atingido por coletivo; ocorrência envolveu ainda dois carros e bloqueou a rodovia

Um retorno irregular realizado por um caminhão provocou um acidente envolvendo quatro veículos e deixou quatro pessoas feridas na noite de segunda-feira (29), no quilômetro 178 da BR-369, em Rolândia, região norte do Paraná. A ocorrência, que chegou a interditar totalmente a rodovia por cerca de duas horas, envolveu um ônibus de viagem, uma carreta e dois carros de passeio.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente teve início quando uma carreta Scania, que estava parada no acostamento, tentou fazer uma conversão proibida e entrou repentinamente na via. Um ônibus da Volvo, que seguia na faixa da esquerda com 12 passageiros, não conseguiu desviar e colidiu contra a lateral do veículo de carga. Com a força do impacto, o coletivo acabou invadindo a pista contrária.

Para evitar uma colisão frontal com o ônibus desgovernado, o motorista de um Chevrolet Tracker, que trafegava no sentido oposto (Arapongas a Londrina), freou bruscamente. Uma VW Parati que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do Tracker.





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Foto: PRF Foto: PRF

A ocorrência gerou uma grande mobilização de resgate, reunindo equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da PRF e da concessionária que administra a rodovia. Os socorristas encaminharam quatro feridos para hospitais da região: o motorista do caminhão, de 51 anos, um passageiro do ônibus, de 36 anos, e dois homens que estavam na Parati, de 34 e 63 anos.

As autoridades de trânsito realizaram o teste do bafômetro nos condutores do ônibus, do caminhão e do Tracker, e todos apresentaram resultado negativo para o consumo de álcool. Após a finalização dos trabalhos de resgate e perícia, a carreta foi recolhida ao pátio da PRF por falta de um responsável no local, enquanto os demais veículos foram liberados. A pista já encontra-se com o fluxo normalizado.



