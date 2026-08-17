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Acidente provocado por cavalo solto deixa cinco feridos na PR-445 em Londrina

Animal derrubou o dono e correu para a pista; colisão envolveu carro e moto, e todas as vítimas precisaram ser hospitalizadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente provocado por cavalo solto deixa cinco feridos na PR-445 em Londrina
Autor Acidente aconteceu na noite de domingo em Londrina - Foto: PRE

Cinco pessoas precisaram de atendimento médico na noite deste domingo (16) após um acidente de trânsito no quilômetro 68 da PR-445, em Londrina. A batida, que envolveu um automóvel e uma motocicleta, foi desencadeada por um cavalo que invadiu a pista de forma repentina.

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Os dois veículos seguiam no sentido do Distrito de Tamarana para Londrina, por volta das 19h20, quando foram surpreendidos pelo animal. No carro, viajavam o motorista de 53 anos, uma passageira de 49 e um terceiro ocupante. Já na motocicleta estavam um homem e uma mulher.

Com o impacto da colisão, todos os cinco envolvidos sofreram ferimentos e foram socorridos. Eles foram encaminhados pelas equipes de resgate para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Dono do animal localizado

A Polícia Rodoviária Estadual conseguiu identificar e conversar com o responsável pelo cavalo ainda no local do acidente. O homem explicou que estava com o animal em um bairro localizado às margens da rodovia, quando o bicho se assustou. Em meio ao susto, o cavalo o derrubou no chão e saiu correndo em disparada em direção ao tráfego de veículos.

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Um detalhe que chamou a atenção dos policiais durante o atendimento é que a motocicleta acidentada não estava mais na rodovia. Segundo testemunhas, o veículo foi retirado do local por populares antes da chegada da viatura.

As informações sobre os danos, os feridos e a identificação do tutor do animal foram registradas e encaminhadas à Delegacia de Trânsito de Londrina, que agora ficará responsável por investigar o caso e determinar as devidas providências legais.

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