Acidente provoca morte de três pessoas no PR

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após grave acidente entre dois carros no quilômetro 170 da BR-116, em Quitandinha, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a concessionária Arteris Planalto Sul, o acidente envolveu um táxi Voyage e um automóvel Tracker. A batida aconteceu por volta das 21h45 deste sábado (7).

No Tracker, um casal não resistiu e morreu no local. Já a terceira ocupante foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, na capital. No Voyage, a vítima foi um conhecido taxista da cidade de Quitandinha.

Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou informações de como o acidente aconteceu. O trânsito foi liberado na região apenas por volta das 3h30 da madrugada.

