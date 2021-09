Da Redação

Acidente provoca morte de motorista e interdita BR-376

Um acidente envolvendo caminhão interdita as duas faixas na pista sentido Santa Catarina da BR-376, na altura do quilômetro 676,5 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na manhã deste sábado (25).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da pista e depois capotou. O motorista morreu no local.

O tráfego flui com lentidão por desvio no acostamento. A fila de carros no local já é de seis quilômetros.

Atualização:

Às 12h35, a ORF informou que as faixas foram liberadas no local do acidente. Há 11 km de fila na serra. Por esse motivo, foi fechado o fluxo em frente a UOP, km 662, para controlar o fluxo de veículos na descida da serra