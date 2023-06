Acidente provoca duas mortes na BR-376 em Ortigueira; saiba mais

As vítimas ocupavam um Citroën C4 Pallas, com placas de Ortigueira

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no início da noite deste sábado (17) na BR-376 em Ortigueira, no Paraná. As vítimas estavam em um Citroën C4 Pallas, com placas de Ortigueira, que se envolveu em um acidente no km 352,6 da rodovia.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atender à ocorrência de trânsito por volta das 18h25 nas proximidades da base do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

O veículo era conduzido por um homem de 54 anos e seguia sentido Ponta Grossa/Ortigueira. Após uma curva, o motorista perdeu o controle da direção e saiu à direita da pista de rolamento, colidindo contra a defensa metálica. Na sequência, o carro capotou e bateu em árvores às margens da rodovia.

Com a violência do impacto, o condutor e a passageira sofreram vários ferimentos e traumas. Eles foram a óbito no local. As mortes foram confirmadas pelo médico do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Segundo a PRF, os dois ocupantes do carro não usavam cinto de segurança. A idade da mulher não foi informada.

Equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) compareceram ao local para levantamento de dados e remoção dos corpos.

