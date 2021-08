Da Redação

Acidente PR-444: Motorista de caminhão morre no hospital

Morreu na tarde de domingo (15), o motorista do caminhão com placas de Cascavel que se envolveu em um acidente na PR-444 na noite de sexta-feira (13).

Edson de Oliveira Mariano, de 47 anos, foi socorrido, estava internado no Hospital Bom Samaritano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No dia do acidente, Felipe Martins de 29 anos morreu na hora, uma mulher que estava no carro com ele ficou gravemente ferida e segue internada.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual o carro invadiu a pista contrária e bateu contra o caminhão.