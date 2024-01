Acidente no Oeste do Paraná mata duas mulheres e uma criança

Duas mulheres e uma criança morreram em grave acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (8) na Rodovia PR-317, entre Toledo e Ouro Verde do Oeste, no Oeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida que envolveu um caminhão, um Toyota/Corolla Cross e um Toyota/Yaris ocorreu em cima da ponte sobre o Rio São Francisco.

No Yaris estavam duas mulheres e uma criança de aproximadamente 4 anos, que morreram no local. Outras sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança e um bebê que estão em estado grave, conforme o hospital que as atendeu em Toledo. O motorista do caminhão não se machucou.

Equipes da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística também foram acionadas. Após levantamentos realizados pelos peritos, os corpos das vítimas foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

