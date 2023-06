Acidente no norte do Paraná deixa pelo menos 12 feridos

Um acidente entre carros registrado neste domingo (11), em Cianorte, norte do Paraná, no trevo de São Lourenço, deixou pelo menos 12 pessoas feridas, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos veículos, com o impacto da batida, chegou a capotar. Um helicóptero do Samu precisou ir ao local para dar suporte ao atendimento às vítimas. Viaturas dos bombeiros também estiveram na ocorrência.

De acordo com os bombeiros, três pessoas tiveram ferimentos, porém, se recusaram a receber atendimentos. Três crianças foram encaminhadas para o Hospital São Paulo, de Cianorte e outras seis pessoas para o Hospital Fundhospar – antiga Santa Casa de Cianorte.

Conforme o Fundhospar, as vítimas levadas para lá estão estáveis.

As crianças – um menino de 5 anos e duas meninas de 4 anos – estão internados em observação, com quadro estável e sem risco de perder a vida.

Além do Samu, equipes do Siate e um aeronave da saúde estão no local para auxiliar nos atendimentos com as vítimas.

As causas do acidente são apuradas.

