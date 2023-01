Acidente na Serra do Cadeado envolve quatro veículos e deixa feridos

Da Redação

Acidente aconteceu no km 325 da BR-376, na Serra do Cadeado

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado no sábado (14), no km 325 da BR-376, na Serra do Cadeado, em Ortigueira, norte do Paraná, próximo ao Bairro dos França. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Duas crianças e um homem, que estavam em um Renault, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Duas ocupantes do veículo não precisaram ser atendidas. Em um Hyundai , um homem, morador de Ortigueira, também com ferimentos leves, foi encaminhado ao Hospital da Providência de Apucarana.

Os motoristas da carreta, que saiu da pista após a colisão, e de um Jetta, não tiveram ferimentos.

A pista ficou interditada durante o atendimento das equipes. As causas do acidente foram apuradas e um boletim de acidente foi registrado pela PRF.

Com informações do Danilo Notícias

