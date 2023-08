Acidente na Rodovia do Xisto deixa quatro feridos; dois estão graves

O acidente aconteceu no bairro Guajuvira

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (4) na BR-476, na Rodovia Do Xisto, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. No total, quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a colisão envolveu dois carros e um caminhão. O acidente aconteceu no bairro Guajuvira.

Ainda segundo as autoridades, duas das vítimas ficaram em estado considerado grave precisaram ser encaminhadas para hospitais da região pelas aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMoa) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Até a publicação desta matéria, as causas do acidente não haviam sido divulgadas pelas autoridades.

