Acidente na Rodovia da Uva resulta na morte de motorista de 22 anos

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12)

Um acidente de trânsito, registrado na madrugada desta quinta-feira (12), resultou na morte de um motorista, de 22 anos. Segundo informações de testemunhas, o jovem, que estava sozinho no automóvel, perdeu o controle da direção na Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, saiu da pista e acabou colidindo contra o muro de um estabelecimento comercial e de uma residência.

Ainda conforme testemunhas, a colisão ocorreu quando a vítima trafegava sentido a Curitiba. “Vi o carro passar em alta velocidade. Ele ultrapassou um Uno e quando voltou perdeu o controle”, afirmou Ronival de Oliveira, motorista de aplicativo que testemunhou o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas. Os socorristas tentaram reanimar o rapaz, que até o momento não teve a identificação divulgada, por cerca de uma hora, enquanto os familiares faziam uma corrente de oração ao lado da viatura.

“Foi iniciado a RCP e permaneceu assim por aproximadamente 60 minutos. O médico do Samu deslocou para o local, deu todo suporte, porém, infelizmente, não foi o suficiente”, contou o tenente Hain, do Corpo de Bombeiros.



A vítima do acidente era morador da região.

