Acidente na região provoca a morte de 3 adultos e 1 criança

Uma criança, de um ano e nove meses, e três jovens, com idades entre 20 e 23 anos, morreram após um grave acidente na PR-218, em Astorga, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (2). As vítimas fatais estavam em um carro que bateu contra um caminhão. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Os veículos bateram de frente e chovia no momento do acidente. De acordo com o Samu, o caminhoneiro sofreu ferimentos leves. O socorro aéreo foi chamado, mas por causa do mau tempo, não foi possível pousar.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.