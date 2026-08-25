Acidente na PR-517: caminhão tomba em Itambaracá e motorista sai ileso

Veículo de carga, com placas de Jacarezinho, seguia em direção a Andirá; teste do bafômetro deu negativo

Um caminhão tombou na segunda-feira (24) na PR-517, no trecho que pertence ao município de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista do veículo, de 37 anos, não sofreu ferimentos.

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O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do quilômetro 8 da rodovia. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor trafegava no sentido de Itambaracá a Andirá quando perdeu o controle da direção e tombou o veículo na margem direita da pista.

O veículo de carga envolvido no acidente era composto por um caminhão modelo Scania atrelado a dois reboques, todos registrados na cidade de Jacarezinho. Nenhum outro carro foi atingido durante o tombamento.





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Foto: PRE Foto: PRE

A equipe policial que atendeu a ocorrência submeteu o motorista ao teste do bafômetro no local. O resultado foi de 0,00 mg/l, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. As causas exatas que levaram à perda de controle do veículo deverão ser apuradas.