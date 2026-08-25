Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Acidente na PR-517: caminhão tomba em Itambaracá e motorista sai ileso

Veículo de carga, com placas de Jacarezinho, seguia em direção a Andirá; teste do bafômetro deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente na PR-517: caminhão tomba em Itambaracá e motorista sai ileso
Autor Cabine do caminhão ficou completamente destruída - Foto: PRE

Um caminhão tombou na segunda-feira (24) na PR-517, no trecho que pertence ao município de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista do veículo, de 37 anos, não sofreu ferimentos.

-LEIA MAIS: Resultado da Lotomania concurso 2967 sairá nesta terça-feira (25); saiba mais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do quilômetro 8 da rodovia. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor trafegava no sentido de Itambaracá a Andirá quando perdeu o controle da direção e tombou o veículo na margem direita da pista.

O veículo de carga envolvido no acidente era composto por um caminhão modelo Scania atrelado a dois reboques, todos registrados na cidade de Jacarezinho. Nenhum outro carro foi atingido durante o tombamento.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Acidente na PR-517: caminhão tomba em Itambaracá e motorista sai ileso
AutorFoto: PRE

A equipe policial que atendeu a ocorrência submeteu o motorista ao teste do bafômetro no local. O resultado foi de 0,00 mg/l, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. As causas exatas que levaram à perda de controle do veículo deverão ser apuradas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente caminhâo itambaracá Polícia Rodoviária Estadual PR-517
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV