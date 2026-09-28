Acidente na PR-487 em Pitanga termina em confronto com a PM; homem morre após troca de tiros

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Homem que estava em carro com alerta de furto fugiu após colisão e, segundo a PM, atirou contra policiais.

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar durante uma ocorrência iniciada por um acidente na PR-487 em Pitanga, na tarde de domingo (27). O caso aconteceu por volta das 15h30.

A ocorrência começou com uma colisão entre um Hyundai i30 e um Chevrolet Prisma. O i30 tinha alerta de furto em Balneário Camboriú (SC).

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Após a batida, o motorista do i30 fugiu para uma área de mata. A Polícia Rodoviária Estadual acionou a PM para ajudar nas buscas. Os policiais localizaram o suspeito e, segundo o boletim, ele atirou contra a equipe durante a abordagem. Os agentes reagiram e o atingiram.

O Samu foi chamado, mas a equipe constatou a morte do homem no local. Policia cientifica também foi acionada, após a perícia o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

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O acidente não deixou feridos. O Prisma tinha placas de Pinhão, enquanto o i30 era registrado em Joinville (SC). A PM apreendeu a arma de fogo e um celular.

O carro com alerta de furto foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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